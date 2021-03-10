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  10 марта 2021
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Президент Туркменистана обсудил подготовку к ЧМ-2021 по велоспорту на треке

CentralAsia (TM) -  Подготовку к предстоящему 13-17 октября нынешнего года в Ашхабаде чемпионату мира по велоспорту на треке обсудил 9 марта президент Гурбангулы Бердымухамедов с руководителем Международной группы компаний ARETI, известным в мире этого вида спорта специалистом Игорем Макаровым.

Будучи членом Международного союза велосипедистов (UCI), И.Макаров доложил о ведущейся ускоренными темпами работе и выполнении ранее данных главой Туркменского государства поручений по организованному проведению этого важного спортивного мероприятия, в котором, как ожидается, примут участие представители 186 стран мира.

«Проведение чемпионата мира по велоспорту на треке – достойный вклад нашей страны, являющейся членом Международного олимпийского комитета и Олимпийского совета Азии, в развитие мирового олимпийского движения и популяризацию спорта», – сказал Бердымухамедов.

Президент Туркменистана отметил символичность того, что крупное мировое состязание запланировано в год празднования 30-летия независимости страны и 140-летия Ашхабада.

Как отмечалось в ходе встречи, большое значение придаётся организационным вопросам. В частности, будет оказано содействие в том, чтобы в условиях непростой ситуации в связи с пандемией коронавируса все спортсмены, прилетающие в Туркменистан, были вакцинированы, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

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