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  10 марта 2021
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В Литве пожилая женщина скончалась через 15 минут после вакцинации от COVID-19

CentralAsia (CA) -  Вчера в Литве после вакцинации от коронавируса скончалась 80-летняя женщина. Как сообщает местный портал JP, пожилая женщина почувствовала себя плохо сразу после введения вакцины, и скончалась через 15 минут.

Сообщается, что пациентка была привита американско-немецкой вакциной от компаний Pfizer и BioNTech.

По словам Казимираса Армонавичюса, заместителя директора администрации Паневежского городского самоуправления и координатора оперативного центра по чрезвычайным ситуациям, медики положили женщину в реанимацию в Центр вакцинации, который открылся недавно.

«Женщине удалось оказать первую помощь. Она сидела в течение 15 минут после вакцинации. Вскоре она попросила вывести ее на улицу из-за нехватки воздуха», - рассказал он.

После реанимации ее забрала скорая помощь. На станции скорой помощи сообщили, что спасти пациентку не удалось.

Как заявили врачи, смерть женщины не связана с вакцинацией. У нее были проблемы со здоровьем, в том числе ранее ей был вживлен кардиостимулятор.

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