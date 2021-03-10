В Литве пожилая женщина скончалась через 15 минут после вакцинации от COVID-19

CentralAsia (CA) - Вчера в Литве после вакцинации от коронавируса скончалась 80-летняя женщина. Как сообщает местный портал JP, пожилая женщина почувствовала себя плохо сразу после введения вакцины, и скончалась через 15 минут.



Сообщается, что пациентка была привита американско-немецкой вакциной от компаний Pfizer и BioNTech.



По словам Казимираса Армонавичюса, заместителя директора администрации Паневежского городского самоуправления и координатора оперативного центра по чрезвычайным ситуациям, медики положили женщину в реанимацию в Центр вакцинации, который открылся недавно.



«Женщине удалось оказать первую помощь. Она сидела в течение 15 минут после вакцинации. Вскоре она попросила вывести ее на улицу из-за нехватки воздуха», - рассказал он.



После реанимации ее забрала скорая помощь. На станции скорой помощи сообщили, что спасти пациентку не удалось.



Как заявили врачи, смерть женщины не связана с вакцинацией. У нее были проблемы со здоровьем, в том числе ранее ей был вживлен кардиостимулятор.

