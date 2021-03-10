В Каракалпакстане реализуют новые бизнес-проекты стоимостью $887 млн

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 марта ознакомился с презентацией инвестиционных проектов, которые будут реализованы в Республике Каракалпакстан. В Каракалпакстане сформировали 771 проект на сумму $887 млн, сообщает пресс-служба президента.

Более 200 проектов планируется реализовать в промышленности, 280 – в сфере услуг, еще 230 – в сельском хозяйстве. Это позволит производить продукцию на $222 млн, а также появится возможность заместить импорт на $100 млн и обеспечить экспорт на $41 млн. Планируется создание свыше 22 тысяч новых рабочих мест.

«Недра Каракалпакстана богаты полезными ископаемыми. В целях их добычи, переработки и производства строительных материалов запланировано 150 проектов. В результате будет налажен выпуск продукции на сумму более 1 трлн сумов и экспорт на $3 млн в год. Так, планируется производить керамические и древесно-стружечные плиты в Муйнакском районе, стекло в Турткульском районе», — говорится в сообщении.

Также в регионе намечено создать 40 текстильных и 16 фармацевтических предприятий, на которых будут трудиться более 5 тысяч человек. В их числе проект по переработке цист артемии. Вещества, получаемые из этого рачка, используется в медицине, фармацевтике, косметологии, сельском хозяйстве и многих других сферах. Проект стоимостью 30 миллионов долларов предусматривает создание предприятия, который будет перерабатывать 3,5 тысячи тонн цист артемии в год. Ожидается, что экспортная мощность предприятия составит 30 миллионов долларов. Будет создано 500 постоянных и 2 тысячи сезонных рабочих мест.