В Узбекистане за сутки выявили 21 новый случай коронавируса

CentralAsia (UZ) - За сутки, 9 марта, количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 80268 (+21).

По данным Минздрава страны, случаи новых заболеваний выявлены в Андижанской (+2), Хорезмской (+3), Ташкентской областях (+5), а также в городе Ташкенте (+11).

Всего выздоровели 78994 (+55) человек, показатель выздоровления составил 99%.

Из 652 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 148 находятся в тяжёлом состоянии и 27 - в крайне тяжёлом.

