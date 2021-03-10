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  10 марта 2021
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В Узбекистане за сутки выявили 21 новый случай коронавируса

CentralAsia (UZ) -  За сутки, 9 марта, количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 80268 (+21).

По данным Минздрава страны, случаи новых заболеваний выявлены в Андижанской (+2), Хорезмской (+3), Ташкентской областях (+5), а также в городе Ташкенте (+11).

Всего выздоровели 78994 (+55) человек, показатель выздоровления составил 99%.

Из 652 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 148 находятся в тяжёлом состоянии и 27 - в крайне тяжёлом.

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