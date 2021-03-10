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  10 марта 2021
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Узбекистан закупит у Китая миллион доз вакцины против коронавируса для совместной разработки

CentralAsia (UZ) -  В марте Узбекистан получит более миллиона доз вакцины ZF-UZ-VAC 2001. Об этом заявил в интервью "Синьхуа" министр инновационного развития Узбекистана Иброхим Абдурахмонов.

По его словам, третий этап испытания китайской вакцины в Узбекистане начался в декабре прошлого года. "Прежде всего я выражаю большую благодарность нашим китайским партнерам", - отметил он, добавив, что к настоящему времени более 7 тыс. добровольцев получили прививку.

Министр отметил, что испытание показало хороший результат, у большинства добровольцев, которые получили прививку, нежелательные эффекты не наблюдались.

"Лишь у самой малой части пациентов были обнаружены аллергические реакции и повышение температуры. Все эти симптомы были взяты под контроль, и в течение трех-четырех дней все вакцинированные люди чувствовали себя нормально, вернувшись к обычной жизни", - сказал И. Абдурахмонов. Министр также указал, что сейчас Узбекистан достиг договоренности с китайской стороной о приобретении более 1 млн доз вакцин.

"После доставки этих вакцин в Узбекистан, предположительно в середине марта, мы намерены начать массовую вакцинацию населения страны", - отметил он. И. Абдурахмонов отметил, что узбекские ученые и специалисты работали бок о бок с китайскими коллегами в борьбе против коронавируса, что дало большой импульс ускоренному развитию сотрудничества между Узбекистаном и КНР в различных научных сферах, включая медицину. "В настоящее время вакцина получила лицензию, предпринимаются меры по ее массовому производству в Узбекистане", - сказал он.

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