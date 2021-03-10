В Петербурге по подозрению в убийстве мигрантки из Узбекистана задержан её соотечественник

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CentralAsia (UZ) - В понедельник вечером, 8 марта, в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире по Московскому шоссе (Пушкинский район Петербурга) трупа.

Прибывшие сотрудники полиции установили, что в указанной квартире находится труп с множественными ножевыми ранениями 29-летней гражданки Узбекистана, которая полтора года назад въехала в Россию с целью найти работу, сообщили правоохранительные органы Петербурга.

По подозрению в совершении убийства «по горячим следам» был задержан 22-летний уроженец Узбекистана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.