В Узбекистане прошел интеллектуальный кастинг: Алламжонов призвал узбеков лететь в космос, а Мирзиёева — активнее открывать страницы книги Знаний (видео)

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане прошел интеллектуальный кастинг. Он стал первым массовым мероприятием в Узбекистане после отмены жестких карантинных мер. Кастинг проходил для всех желающих стать членами клуба «Заковат» для участия в игре — аналоге «Что? Где? Когда?».



В крупнейшем в стране ледовом дворце собралось 7 000 человек из Ташкента и Ташкентской области, а всего за один месяц подали заявки на вступление в клуб более 13 000 игроков.



В странах СНГ, и особенно центральноазиатского региона, обсуждают выступление на нем председателя Попечительского совета Фонда массмедиа Узбекистана Комила Алламжонова и его заместителя Саиды Мирзиёевой, с которыми они выступили на интеллектуальном кастинге.

Наблюдатели отмечают, что по частоте их цитируемости оба выступления уже можно назвать вирусными. Многие видят причину такой популярности в том, что темы, поднятые в выступлениях, поставленные в них вопросы очень близки всем странам азиатского региона.



Обращаясь к участникам мероприятия, Аламжонов привёл цитату из статьи, опубликованной в газете «Туркестан» в 1923 году. «Пока европейцы смотрят в небо, у нас споры о прическе и бороде, пока европейцы бороздят моря, у нас конфликты по поводу длины платьев, пока европейцы обогревают улицы электричеством, у нас споры о том, преподавать ли в школах географию и природоведение или нет», - напомнил он. При этом Алламжонов отметил, что, к сожалению, ситуация в Узбекистане за этот период не так уж и изменилась. Но так быть не должно, считает председатель Попечительского совета Фонда массмедиа Руз.



О важности образования, повышения интеллектуального потенциала нации говорила и Саида Мирзиёева. «На это мероприятие собрались люди разных возрастов, разного положения, мировоззрения и характера, рабочие, служащие, пенсионеры. Да, мы не похожи друг на друга. Но есть общее, что нас объединяет, — это знание! А мы являемся страницами книги под названием «Знание», которую мы сегодня открываем



Клуб «Заковат» — это трамплин удачи для женщин наравне с мужчинами, обитель, объединяющая интеллекты; сила, движущая страну вперёд!» - отметила она.



Полная речь на видео

Өзбекстанда интеллектуалдык кастинг өтүп, карантиндик катуу чаралар жеңилдегенден кийинки алгачкы массалык иш-чара болду. Бул кастинг «Заковат» клубуна мүчө болуп, «Эмне? Кайда? Качан?» оюнунун аналогуна катышууну каалаган жарандар үчүн уюштурулган.

Өлкөдөгү чоң муз сарайында Ташкент шаары менен Ташкент облусунан 7 миңдей адам чогулду. Ал эми бир ай бою 13 миң адамдан оюнга катышуу үчүн билдирмелер түшкөн.

Өзбекстандагы Массмедиа фондунун камкорчулар кеңешинин төрагасы Комил Алламжонов жана анын орун басары Саида Мирзиёева да интеллектуалдык кастингге катышкан. Көпчүлүк иш-чарада көтөрүлгөн маселелер Азия регионундагы бардык өлкөлөргө жакын экенин белгилеп жатышат.

Саида Мирзиёева билим берүүнүн маанилүүлүгү, калктын интеллектуалдык потенциалын көтөрүү тууралуу айтты. «Бул иш-чарага ар кандай курактагы, дүйнө таанымы, мүнөзү ар башка адамдар, жумушчулар, пенсионерлер, кызматкерлер чогулдук. Биз бири-бирибизге окшош эмеспиз, бирок бизди жалпы нерсе — билим бириктирет!», - деди Мирзиёева.