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  10 марта 2021
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Узбекистан на протяжении последних 12 лет растет быстрее, чем Казахстан, - казахстанский эксперт

CentralAsia (UZ) -  Казахстанский экономист Айдархан Кусаинов объяснил, почему Узбекистан рано или поздно обгонит нашу страну в плане экономики, передает издание Украина.ру.

"Не могу сказать, что Узбекистан "вот-вот" догонит и перегонит Казахстан. Все-таки разница между ними достаточно большая. Тем не менее, темпы роста Узбекистана существенно превосходят темпы роста Казахстана", - отметил эксперт.

"Более того, у нас в качестве стратегической цели в пятилетней перспективе поставлено достигнуть экономического роста в 5%, но даже это в условиях Казахстана - стагнация. Это не стратегическая цель. Еще раз, экономика должна расти не менее 5%, а все что меньше этого - стагнация", - добавил Кусаинов.

"Узбекистан на протяжении последних 12 лет растет быстрее, чем Казахстан. С точки зрения долгосрочных трендов Узбекистан, к сожалению, давно догоняет Казахстан по темпам роста. И сегодня у него есть возможность ускориться, в то время как у Казахстана таких возможностей нет.

И пока Казахстан структурно качественно не изменит свою экономику (а это довольно хлопотная вещь), сегодняшние макроэкономические показатели не дадут ему достичь темпов роста выше 5%. А Узбекистан может добавить и до 10, и до 12%.

То есть об этом еще относительно долго речи идти не будет, но, учитывая системное различие в темпах роста Казахстана и Узбекистана, рано или поздно это случится", - отметил казахстанский эксперт.

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