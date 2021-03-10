Никол Пашинян заявил, что глава Генштаба Армении с 10 марта считается уволенным

Оник Гаспарян

CentralAsia (CA) - Начальник Генштаба Вооруженных Сил Армении Оник Гаспарян считается уволенным с 10 марта с должности. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил на своей странице в Facebook.



«Принимая за основу тот факт, что президент Армен Саркисян не подписал указ об освобождении начальника Генштаба ВС, и не стал оспаривать его в Конституционном суде, с 10 марта глава Генштаба ВС Оник Гаспарян освобождается от занимаемой должности силой закона», - написал Пашинян.



Беспорядки в Армении начались 25 февраля после того, как Гаспарян и высший командный состав призвали к отставке Никола Пашиняна. В стране периодически проходят митинги как в поддержку Пашиняна, так и за его отставку.



Сам Пашинян выступил с инициативой уволить главу Генштаба. Президент страны Армен Саркисян дважды не подписал проект указа главы кабмина об увольнении Гаспаряна, однако обратился в Конституционный суд с вопросом о внесении поправок в закон «О военной службе и о статусе военнослужащего». Эти изменения позволяют премьеру предлагать увольнение начальника Генштаба без предъявления конкретных обоснований.

