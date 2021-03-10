Чрезмерное употребление белого хлеба приводит к преждевременной смерти, - ученые

CentralAsia (CA) - Употребление круассанов, белого хлеба и макарон увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта, пишет Al Arabiya.

Исследование ученых предупреждает об опасности и последствиях чрезмерного употребления в пищу белого хлеба, макаронных изделий и других пищевых продуктов, которые производятся или готовятся из очищенных зерен, включая преждевременную смерть.

Белая мука

Как пишет Daily Mail со ссылкой на результаты канадского исследования, употребление в пищу большого количества продуктов из зерна, претерпевшего значительные изменения за счет механического удаления отрубей (шелухи) путем измельчения или выборочного просеивания, может привести к повышенному риску сердечных заболеваний, инсульта и даже преждевременной смерти.

Круассаны и паста

Как известно, рафинированные углеводы, такие как круассаны, белый хлеб и макаронные изделия, практически лишены клетчатки, а значит, быстрее усваиваются. Употребление таких продуктов в пищу приводит к резкому скачку уровня сахара в крови.

Основываясь на результатах исследования, исследователи рекомендуют заменять очищенные зерна другими продуктами, в том числе цельнозерновыми вроде бурого риса и ячменя.

Цельное зерно

Зерно считается цельным, если содержит все три исходные части — отруби, зародыш и эндосперм. Если же удалить одну или две составляющие зерна, продукт называют рафинированным.

Американский совет по цельнозерновым продуктам пояснил, что мука и белый рис являются переработанными зернами, поскольку были лишены отрубей и зародышей, и остался только эндосперм.

Американский совет по цельному зерну, некоммерческая организация, занимающаяся защитой потребителей всех видов зерновых, отмечает: «В процессе очистки зерна из него удаляется около четверти белка, что приводит к потере от половины до двух третей питательных веществ. В результате получается рафинированный продукт, который в корне отличается от изначального зерна».

В ходе исследования ученые из Университета Саймона Фрейзера в Канаде изучили влияние диеты, богатой рафинированными углеводами. В исследовании приняли участие 137 130 человек из 21 страны, в том числе из регионов с низким, средним и высоким уровнем доходов.

Рафинированные продукты, цельнозерновые и рис

Зерновые продукты были разделены на три группы: очищенные зерна, цельнозерновые и белый рис. Рафинированное зерно включало изделия из белой муки, в том числе белый хлеб, макаронные изделия, сухие завтраки, печенье и выпечку. Между тем, цельнозерновые продукты включали любые продукты, приготовленные из цельнозерновой муки или дробленых зерновых.

По данным исследования, участники, которые потребляли более семи порций рафинированных углеводов в день, имели 27-процентный риск ранней смерти. Также было обнаружено, что в этой группе риск развития сердечных заболеваний составляет 33%, а инсульта — 47%.