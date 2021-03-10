Бывший политический узник Рустам Усманов создал Ассоциацию дождевых червей Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В Ханабаде Андижанской области состоялось учредительное собрание по созданию Ассоциации червей Узбекистана, сообщило УзА.

Дождевые черви положительно влияют на мелиорацию земель и повышают урожайность. Роль червей в повышении плодородия почвы была впервые определена британским естествоиспытателем Гилбертом Уайтом, который провел ряд исследований на эту тему. Основываясь на своих исследованиях, в 1789 году он выдвинул идею о том, что «без дождевых червей почва была бы «холодной»и «бесплодной». В целом, европейскими учеными был написан ряд научных работ о положительной «активности» червей в повышении плодородия почвы.

Подкармливать калифорнийских червей в Узбекистане, производя тем самым самое полезное для почвы природное удобрение - перегной, начал в конце восьмидесятых годов прошлого века предприниматель Рустамжон Усманов в колхозе «Дустлик» в Ханабаде Андижанской области.

Для создания научной основы производства биогумуса, для поддержки селекционеров червей, оказания им методической и практической помощи была создана инициатива предпринимателя Рустамжона Усманова. На встрече присутствовали предприниматели, занимающиеся разведением червей в Андижанской, Ферганской и Наманганской областях.

- Наша цель - оказать научную, финансовую и практическую помощь селекционерам червей, - говорит предприниматель Р. Усмонов. - Повышать продуктивность пахотных земель за счет выращивания чистых и чистых продуктов биогумуса и биомассы на научной основе, содействовать выращиванию чистых натуральных сельскохозяйственных продуктов. Кроме того, необходимо наладить экспорт продукции биогумуса.

Собрание утвердило устав ассоциации, избрало руководителя и членов наблюдательного совета и исполнительного органа, а также поставило задачи по государственной регистрации ассоциации.

Бизнесмен Рустам Усманов известен как основатель первого в Узбекистане частного банка. При первом президенте Узбекистана он провёл 19 лет (с 1998 года) в печально известной тюрьме "Жаслык" и вышел на свободу в феврале 2017 года. Усманов во времена Каримова заработал крупные суммы на продаже фермерским хозяйствам калифорний­ских червей и биогумуса и тогда же, заручившись поддержкой президента, создал свой первый в Средней Азии частный банк.