В Узбекистане мужчина похитил девушку, принуждая выйти за него замуж

CentralAsia (UZ) - В Сурхандарьинской области Узбекистана мужчина привлечён к уголовной ответственности, за то, что пытался вынудить 20-летнюю девушку выйти за него замуж. Вместе со своими знакомыми он насильно усадил её в автомобиль и согласился выпустить, только когда девушка дала согласие, сообщило следственное управление МВД Узбекистана.

По данным ведомства, 20-летняя Согдиана Х. просила принять меры в отношении 28-летнего Абдуллы Р. и двух незнакомых для нее лиц, которые 4 марта в 10:30, подъехали к ней на принадлежащем Абдулле Р. автомобиле, когда она проходила по махалле «Урикзор» Денауского района и после насильно, применив силу, усадили ее в данный автомобиль.

Девушка поведала в заявлении, что двое парней вышли из автомобиля и Абдулло Р. поставил ей условие, что он отвезёт ее домой, после того как она согласится выйти за него замуж. После того, как девушка пообещала ему уговорить своих родителей и дала свое согласие, ей удалось выйти из автомобиля.

Следственным отделом при УКД ОВД Денауского района по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.136 (принуждение женщины к вступлению в брак) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

В ходе предварительного следствия было установлено, что Абдулло Р. совершил данное преступление вместе со своими знакомыми 25-летним Зухриддином С. и 18-летним Аслиддином Э., а украл Согдиану Х. с целью того, что бы она не вышла замуж за другого парня.

По данному факту Следственным отделом при УКД ОВД Денауского района по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.136 (принуждение женщины к вступлению в брак) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

В ходе предварительного следствия было установлено, что Абдулло Р. совершил данное преступление вместе со своими знакомыми 25-летним Зухриддином С. и 18-летним Аслиддином Э., а украл Согдиану Х. с целью того, что бы она не вышла замуж за другого парня.

В правоохранительных органах отметили, что следствие по делу продолжается.