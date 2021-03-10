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  10 марта 2021
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В Италии сотни людей выстроились в очередь за бесплатной едой

CentralAsia (CA) -  На улице Милана сотни людей выстроились в очередь за бесплатной едой. Об этом говорится в сюжете Euronews.

Каждый день более трех тысяч человек приходят к двум пунктам раздачи, которую организовала местная благотворительная организация Pane Quotidiano.

«Невозможно прожить без работы больше года. Все мои сбережения, весьма небольшие, уже потрачены» - рассказал местный житель.

Многим стоять в очереди неловко и они скрывают свои лица. Большинство из них испытывают крайнюю нужду.

«Такая жизнь совсем не для меня. Я никогда не приходил сюда за едой, никогда не просил милостыню. Всегда считал, что это недостойно» - говорит местный житель.

В прошлом году в Италии число живущих в нищете выросло на миллион и составляет теперь 5,6 млн человек, это 9,4% всего населения.

По данным университета Джонса Хопкинса на сегодняшний день в Италии зарегистрировано более 3 млн случаев заражения COVID-19, скончались почти 100,5 тыс. человек.

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