В Италии сотни людей выстроились в очередь за бесплатной едой

CentralAsia (CA) - На улице Милана сотни людей выстроились в очередь за бесплатной едой. Об этом говорится в сюжете Euronews.



Каждый день более трех тысяч человек приходят к двум пунктам раздачи, которую организовала местная благотворительная организация Pane Quotidiano.



«Невозможно прожить без работы больше года. Все мои сбережения, весьма небольшие, уже потрачены» - рассказал местный житель.



Многим стоять в очереди неловко и они скрывают свои лица. Большинство из них испытывают крайнюю нужду.



«Такая жизнь совсем не для меня. Я никогда не приходил сюда за едой, никогда не просил милостыню. Всегда считал, что это недостойно» - говорит местный житель.



В прошлом году в Италии число живущих в нищете выросло на миллион и составляет теперь 5,6 млн человек, это 9,4% всего населения.



По данным университета Джонса Хопкинса на сегодняшний день в Италии зарегистрировано более 3 млн случаев заражения COVID-19, скончались почти 100,5 тыс. человек.