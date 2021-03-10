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  10 марта 2021
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В Узбекистане ожидаются снег и похолодание до минус 15 градусов

CentralAsia (UZ) -  По данным Узгидромет, на территорию Узбекистана 13-14 марта через Поволжье осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы, сформировавшейся над Европейской территорией России (Московская область).

В эти дни, по прогнозам синоптиков, по республике пройдут осадки (дождь, в ночь на 14 марта с переходом в снег), местами сильные.

По Каракалпакстану, Хорезмской области 13 марта снег, местами возможен сильный.

14-15 марта понижение температуры - ночью до 2-7° мороза, днем до 2° мороза-3° тепла, по Каракалпакстану ночью до 10-15° мороза, днем до 2-7° мороза, по Хорезмской области ночью до 6-11° мороза, днем до 0-5° мороза.

13-14 марта местами по республике ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с.

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