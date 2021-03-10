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  10 марта 2021
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За сутки в России коронавирусом заразились более 9 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России зарегистрировано 9079 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 83 регионах страны, в том числе без клинических проявлений — 973 (10,7 %). Таким образом, всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 4 351 553 случая (+0,21%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 113,8 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 146 тыс. - за сутки. Под медицинским наблюдением остаются 510 534 человека.

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