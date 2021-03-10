[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Число жертв коронавируса в России превысило 90 тыс. человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 466 человек, передает оперативный штаб.

Сообщается, что большинство новых случаев смерти выявлено в Санкт-Петербурге — 52 и Москве — 51.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 90 275 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4,3 млн человек, из них выздоровели — 3,9 млн, под медицинским наблюдением остаются 510 534 пациента.

Новости по теме:

print
  • В Москве праздник Навруз впервые отметят в онлайн-формате
  • Число заболевших коронавирусной пневмонией в Казахстане резко снизилось за сутки
  • Uzbekistan Airways возобновляет регулярные рейсы в Тбилиси


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com