Число жертв коронавируса в России превысило 90 тыс. человек

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CentralAsia (CA) - В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 466 человек, передает оперативный штаб.



Сообщается, что большинство новых случаев смерти выявлено в Санкт-Петербурге — 52 и Москве — 51.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 90 275 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4,3 млн человек, из них выздоровели — 3,9 млн, под медицинским наблюдением остаются 510 534 пациента.