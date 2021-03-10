В строящемся небоскребе в Ташкенте вспыхнул пожар (видео)

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте, в строящемся небоскребе "Nest One", расположенном в комплексе Tashkent City, произошел пожар, сообщило в соцсетях МЧС Узбекистана.

По данным министерства, инцидент произошел в 10.02 утро 10 марта в подвале недостроенного дома в комплексе Nest Оne. На площади 2 квадратных метра загорелся пенопласт.

На место происшествия выехали пожарно-спасательные бригады столичного управления по чрезвычайным ситуациям и потушили пожар.

В результате инцидента никто не пострадал. Причина и ущерб от пожара выясняются.

Как сообщали ранее местные СМИ, "Nest One" станет первым небоскребом в Узбекистане, состоящим из 51-го этажа. Высота небоскрёба составит 265,5 метров.