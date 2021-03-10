Президент Казахстана принял генерального секретаря ОДКБ

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася. Об этом сообщает Акорда.



Генеральный секретарь проинформировал главу государства о состоянии и перспективах развития ОДКБ. В ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов по ключевым направлениям деятельности международной организации.



Станислав Зась также доложил о проводимой Секретариатом ОДКБ работе по реализации инициативы президента Казахстана об учреждении института специального представителя генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества.



Касым-Жомарт Токаев высказал ряд предложений по перспективам развития организации, отметив готовность казахстанской стороны к дальнейшему укреплению политического сотрудничества в рамках ОДКБ и расширению ее потенциала.



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