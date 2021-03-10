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  10 марта 2021
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Побочные эффекты на вакцин от COVID-19 ожидаемая реакция организма, - эксперты ВОЗ

CentralAsia (CA) -  Эксперты подкомитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что побочные эффекты на вакцины от COVID-19, «вполне ожидаемы». Об этом сообщает Центр новостей Организации Объединенных Наций.

Члены подкомитета в ходе испытаний изучили данные и сравнили их с поступающими из нескольких стран сообщениями о побочных явлениях. В ВОЗ сообщили, что схожие с гриппом симптомы могут быть проявлением иммунной реакции на любую прививку.

Речь идет о таких симптомах, как головная боль, слабость, мышечные боли, температура и озноб. Они могут проявляться в слабой или умеренной форме и обычно проходят в течение нескольких дней. Подобные явления чаще отмечаются у пациентов в возрасте до 55 лет.

Специалисты ВОЗ рекомендуют делать прививки, учитывая показатели их безопасности и эффективности. В настоящее время эксперты не считают нужным вносить изменения в уже разработанные рекомендации.

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