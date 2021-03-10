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  10 марта 2021
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В армии Туркменистана вакцинировали 3% военнослужащих, - СМИ

CentralAsia (TM) -  По данным военно-медицинской службы Министерства обороны Туркменистана, на начало марта вакцинированы 3% военнослужащих, сообщают «Хроники Туркменистана».

Это командный состав армии, сотрудники министерства, командиры и офицеры воинских частей, расположенных в столице и ее окрестностях. Они уже получили по две вакцины. Также вакцинированы члены семей большинства из них, хотя они не относятся к категории первоочередных.

Еще не вакцинировали рядовых срочной службы, контрактников и младший командный состав.

Рядовой и офицерский состав частей, расквартированных вне столичного региона, прививки не получил и пока неизвестно, когда их будут вакцинировать.

Вакцинацию проводят в центральных госпиталях Министерства обороны и Пограничных войск.

По данным издания, вакцинация в Туркменистане началась в середине февраля. Первыми прививки получают работников сферы здравоохранения и сотрудники силовых структур. Людей прививают российской вакциной «Спутник V».

Официально случаев коронавируса в стране не зарегистрировано.

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