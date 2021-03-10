Узбекистан получил от UNAIDS и России мобильную клинику за $300 тысяч

CentralAsia (UZ) - Правительство России и UNAIDS (Объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИД) передали Узбекистану мобильную клинику на $300 тысяч. Об этом сообщает информационный отдел Санитарно-эпидемиологической службы Узбекистана.

Мобильный диагностический комплекс предназначен для проведения диагностических процедур, обследований, а также медицинских осмотров, профилактических осмотров и оказания первичной медико-санитарной помощи населению, проживающему в труднодоступных и отдаленных районах республики.

Диагностический комплекс оснащен комплектом медицинского оборудования для инструментальной, лабораторной, функциональной и ультразвуковой диагностики.

Одним из направлений услуг мобильной связи мобильных лабораторий является обеспечение доступа уязвимых слоев населения к услугам по обследованию на ВИЧ / СПИД, обследованию на гепатит и консультированию.