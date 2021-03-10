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  10 марта 2021
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В Мексике создали маску, которую надевают только на нос

CentralAsia (CA) -  В Мексике исследователи Национального политехнического института создали и запатентовали назальную маску, которая должна помочь в борьбе с коронавирусом в повседневной жизни.

Как сообщается на сайте правительства Мексики, маска создана для защиты, когда необходимо бывает ее снимать, например, при приеме пищи, питье и консультациях стоматолога.

Отмечается, что исследователи ведут переговоры с компанией, которая будет отвечать за производство назальных масок. Предполагается, что данная разработка не является заменой основной маски, а просто усиливает меры по защите здоровья в те моменты жизни, когда человеку необходимо находиться без основных средств индивидуальной защиты.

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