В Туркменистане госцены на продукты выросли вдвое

CentralAsia (TM) - В Туркменистане вдвое повысились фиксированные цены на продукты, отпускаемые в государственных магазинах. Об этом сообщают источники turkmen.news.



Литр темного хлопкового масла, ранее стоивший 2,6 маната, теперь обходится в 5 манатов. Куриные окорочка ранее стоили 8-10 манатов, а неофициально сверх лимита продавцы предлагали их за 20 манатов. Теперь официальная цена — 16 манатов, а нелегальная — 25.

Несмотря на рост цен, сохраняются дефицит и жесткие ограничения на объем покупок. Так, масло можно купить в количестве не более 0,5 литра на человека, и в продаже оно появляется редко. Также на прилавках нет сахара.

Мука пока не подорожала, она стоит 1 манат за килограмм. Однако в продаже ее нет. Продавцы заявляют, что, возможно, со следующего месяца поднимется цена и на муку. Соответственно, вырастут и цены на хлеб.

Цены у частников на базарах также увеличились. Мясо раньше стоило 45-48 манатов, а сейчас его продают за 50 манатов (фарш — 55 манатов). Импортная картошка из Турции и России стоит по 14 манатов за килограмм (местной картошки нет или ее мало), иранские яблоки — 30 манатов, местные — 25. Бананы продаются только поштучно, одна штука стоит 10 манатов. Для сравнения, перед новогодними праздниками в Ашхабаде можно было купить килограмм бананов за 6-9 манатов.

Отпуск таких продуктов пытаются усложнять различными способами. Устанавливают лимит на продажу в одни руки, вводят карточки с составом семьи, определяют график продажи отдельно по улицам и кварталам, навязывают невостребованный, неходовой товар «в нагрузку». Некоторые магазины даже переходят на продажу субсидированных продуктов в ночное время, чтобы не создавать столпотворения. Но даже в пределах установленных норм продуктовых товаров, как правило, недостаточно, отмечает издание.

Курс доллара на «черном рынке» Ашхабада на 7 марта составлял 29,9 маната при покупке и 30,3 маната при продаже.