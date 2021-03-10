Шавкат Мирзиёев и Ангела Меркель проведут онлайн-саммит

CentralAsia (UZ) - 12 марта состоится саммит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба главы государства.



Предусматривается, что лидеры двух стран рассмотрят актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-германского многопланового партнерства.

Особое внимание будет уделено вопросам выполнения договоренностей встреч на высшем уровне, развития конструктивного политического диалога, продвижения совместных проектов и программ торгово-экономического, инвестиционного, финансово-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

В ходе переговоров также состоится обмен мнениями по актуальной международной и региональной повестке.

В январе 2019 года Мирзиеев посетил с официальным визитом ФРГ, а в мае того же года ответный визит в Узбекистан совершил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

По итогам прошлого года взаимный товарооборот составил 829 миллионов долларов, в Узбекистане своено свыше 700 миллионов долларов германских инвестиций. В целом в Узбекистане осуществляют деятельность около 200 совместных предприятий.