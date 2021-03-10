[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Шавкат Мирзиёев и Ангела Меркель проведут онлайн-саммит

CentralAsia (UZ) -  12 марта состоится саммит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба главы государства.

Предусматривается, что лидеры двух стран рассмотрят актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-германского многопланового партнерства.

Особое внимание будет уделено вопросам выполнения договоренностей встреч на высшем уровне, развития конструктивного политического диалога, продвижения совместных проектов и программ торгово-экономического, инвестиционного, финансово-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

В ходе переговоров также состоится обмен мнениями по актуальной международной и региональной повестке.

В январе 2019 года Мирзиеев посетил с официальным визитом ФРГ, а в мае того же года ответный визит в Узбекистан совершил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

По итогам прошлого года взаимный товарооборот составил 829 миллионов долларов, в Узбекистане своено свыше 700 миллионов долларов германских инвестиций. В целом в Узбекистане осуществляют деятельность около 200 совместных предприятий.

print
  • Президент Туркменистана обсудил подготовку к ЧМ-2021 по велоспорту на треке
  • Президент Казахстана принял генерального секретаря ОДКБ
  • Побочные эффекты на вакцин от COVID-19 ожидаемая реакция организма, - эксперты ВОЗ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com