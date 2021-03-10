В Узбекистане вакцинированные от короонавируса получат специальные сертификаты

CentralAsia (UZ) - Для граждан, вакцинированных от коронавируса, планируется внедрить сертификаты. Об этом заявил в ходе брифинга начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья при Минздраве Узбекистана Баходир Юсупалиев.

"В республике выделено более 6 миллиардов сумов (более 570 тысяч долларов) на обеспечение шприцами, безопасных боксов и т.д., в данное время продолжается закуп. К вакцинации готовятся более 10 000 вакцинаторов, медсестер и более 33 000 врачей", - отметил Юсупалиев.

По словам чиновника, в первую очередь ведутся работы по электронной регистрации вакцинированного населения. Создан новый сайт - emlash.uz. Граждане, получившую вакцину, будут зарегистрированы на данном сайте. Им будут выдаваться сертификаты о вакцинации.

Ожидается, что в середине марта начнется массовая вакцинация населения первой зарегистрированной вакциной против инфекции COVID-19 в Узбекистане - рекомбинантной вакциной ZF-UZ-VAC 2001 (клетки CHO).

Кроме того, в середине февраля в стране прошла сертификация российской вакцины “Спутник V”.