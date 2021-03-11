Среднемесячная зарплата женщин в Монголии увеличилась на 48% за последние 3 года

CentralAsia (MNG) - Средняя месячная зарплата женщин в Монголии увеличилась на 48 процентов за последние три года, сообщает Национальное статистическое управление Монголии (НСУ).

В конце 2020 года среднемесячная заработная плата женщин в Монголии составляла 1 135 800 монгольских тугриков (около 400 долларов США), что на 48 процентов больше, чем три года назад, согласно данным, опубликованным НСУ.

Согласно данным, в Монголии проживает 1,65 миллиона женщин с населением чуть более 3,3 миллиона человек, из которых 529 700 человек работают.

Кроме того, средняя продолжительность жизни монгольских женщин составляет около 76 лет, что почти на 10 лет больше, чем у мужчин.

Данные также показали, что 69 процентов всех женщин проживают в городах и 31 процент — в сельской местности. Средний возраст вступления в брак для женщин в Монголии составляет 26 лет, и они рожают в среднем три раза.

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