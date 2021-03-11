В Монголии 5000 молодых людей пройдут профподготовку для трудоустройства в этом году

CentralAsia (MNG) - Кабмин на очередном заседании 10 марта одобрил проект «Подготовка молодежи к трудоустройству». В рамках проекта 1000 молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет, которые не работали в течение последних трех месяцев, но готовы изменить свою жизнь, будут ежемесячно предлагать месячные курсы повышения квалификации с грантом в размере 1 миллион тугриков ($ 352).

Информация о проекте будет предоставлена общественности как минимум за 10 дней до дня подачи заявки. Желающие могут подать заявку виртуально или лично. За регистрацию будут отвечать аймачные и районные отделы службы труда и социального обеспечения, и Агентство развития семьи, молодежи и детей и его отделы.

Директор Генерального агентства по труду и социальному обеспечению утвердит правила регистрации и собеседования соискателей и отбора наиболее подходящих соискателей. Отобранные будут проверены на COVID-19, пройдут медицинское обследование, после чего будут доставлены на тренировочную площадку.

Проект направлен на поддержку молодых людей в получении работы и доходов путем пропаганды здорового и активного образа жизни и профориентации. Около 11,8 млрд.тугриков ($ 4.2 млн), необходимые для реализации проекта в этом году, будут выделены из Фонда содействия занятости в рамках бюджета министра труда и социальной защиты.

Более того, работодатели и сотрудники, обеспечившие участников проекта стабильной работой в течение года, получат поощрение в размере годового взноса на социальное страхование или 21 процент от годовой минимальной заработной платы. Средства, необходимые для реализации этого плана, будут ежегодно выделяться в госбюджет с 2022 года.

Кабинет министров обязал управляющих общим бюджетом учитывать положения о занятости молодежи при заключении соглашений с компаниями и организациями, отобранными для выполнения финансируемых из бюджета проектов и других видов деятельности.

31 процент населения или 46 процентов трудоспособного населения Монголии составляют молодые люди в возрасте от 15 до 34 лет. Статистика показывает, что 51 процент или примерно 47 тысяч из 92 тысяч безработных в стране — молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет.

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