Памятник природы — Монгольский дуб в Токине Северной Кореи

CentralAsia (MNG) - Монгольский дуб (лат. Quercus mongolica) стоит в Токин-ри, город Кимчхэк, провинция Северный Хамгён, который рос примерно с 1480 года.

Это листопадное широколистное высокое дерево, принадлежащее к семейству дубовых.

Его высота составляет 16 метров, длина шейки корня составляет 5,2 метра, а ширина кроны — около 20 метров.

Лист длиной 15-18 см, обратнояйцевато-овальной формы, кора темно-серая. Цветет в июне, а плоды созревают в сентябре.

Дерево находится под охраной как памятник природы, так как оно имеет значение при определении максимального возраста монгольского дуба.

Дуб монгольский — дерево; вид рода Дуб (Quercus) семейства Буковые (Fagaceae). Одна из самых распространенных широколиственных пород на Дальнем Востоке. Видовой эпитет «монгольский» был дан этому виду, поскольку первый экземпляр растения был описан из долины реки Аргунь выше устья реки Газимур, расположенной напротив территории, в XIX веке принадлежавшей Монголии; в настоящее время этот правый берег реки Аргунь относится к Внутренней Монголии КНР.

Кимчхэк — город и порт на юге провинции Хамгён-Пукто в КНДР.

Назван в честь корейского политического и военного деятеля Ким Чхэка. Ранее, до 1951 года назывался Сонджин. Находится на берегу незамерзающей бухты Ким-Чхэк-Хан Японского моря, в устье реки Намде.

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