ООН поддерживает инициативу Монголии: каждая семья будет сажать деревья и улучшать окружающую среду

CentralAsia (MNG) - Министерство природы, окружающей среды и туризма инициировало национальное движение, чтобы побудить каждое домашнее хозяйство сажать деревья и внести свой вклад в улучшение окружающей среды. На первой встрече с постоянным координатором ООН в Монголии Тапаном Мишрой министр природы, окружающей среды и туризма Н. Уртнасан рассказала о сотрудничестве с ООН в реализации программы на стадии проекта.

Постоянный координатор ООН в Монголии Тапан Мишра встретился с министром окружающей среды и туризма Н.Уртнасан и имел возможность обсудить партнерство ООН в сфере окружающей среды и туризма Монголии. ООН в Монголии является долгосрочным партнером в экологическом секторе Монголии. На встрече г-н Мишра имел возможность объяснить реформу системы развития ООН, направленную на более интегрированную координацию системы ООН в стране.

Он выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении существующих партнерских отношений в сфере окружающей среды и туризма в Монголии. Он выразил признательность Монголии за приверженность сокращению выбросов парниковых газов на 27,2 процента и подчеркнул важность улучшения координации между всеми заинтересованными сторонами для достижения этой амбициозной цели.

Министр окружающей среды и туризма Н. Уртнасан выразила благодарность за долгосрочную поддержку со стороны агентств ООН в области охраны окружающей среды, устойчивого потребления и восстановления для использования природных ресурсов. Она поделилась своим видением сделать Монголию зеленой, призвав монгольскую общественность сажать деревья не только в Улан-Баторе, но и во всех аймаках. Она заверила, что для ухода за деревьями и ухода за ними потребуется сильная приверженность и участие общественности.

Кроме того, она также выделила отраслевые приоритеты, включая решение проблемы нехватки воды, особенно в регионе Гоби, лесоразведение и возрождение туристического сектора, который сильно пострадал от пандемии. Сектор туризма потерял около 1,5 триллиона тугриков (около $ 526,4 млн), и более 88 000 рабочих мест находятся под угрозой.

В 2021 году Монголия получила фонд зеленого восстановления для природных решений по восстановлению COVID-19 и созданию зеленых рабочих мест посредством экологического и культурного туризма, который будет реализован ПРООН, ЮНИДО и МОТ.





«Мы верим, что проект «Каждая семья — новое дерево» будет эффективным в смягчении последствий изменения климата в Монголии, а также в улучшении условий жизни всех граждан и улучшении их средств к существованию. Мы хотим работать с ООН над реализацией этого проекта», - сказала министр Н.Уртнасан.

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