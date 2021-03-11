В Монголии установлена первая система управления интеллектуальной сетью — из Великобритании

CentralAsia (MNG) - Монголия обладает богатыми возобновляемыми ресурсами и значительно увеличила количество проектов по возобновляемым источникам энергии, подключенных к ее центральным энергетическим сетям, снизив углеродоемкость производимой электроэнергии и сократив импорт из соседних стран. При пиковом потреблении 1200 МВт к Центральной энергетической системе в настоящее время подключено 155 МВт ветровой энергии и 90 МВт солнечной энергии. С 2017 года подключено 165 МВт возобновляемых проектов.

Закрытие границ из-за Covid-19 означало, что первая система «активного управления сетью» была спланирована и введена в эксплуатацию для азиатской страны британским подразделением саудовской компании ZIV Automation, специализирующейся на интеллектуальных сетях.

Ограничения на поездки, введенные в Монголию во время пандемии Covid-19, побудили разработчиков первой в стране системы «активного сетевого управления» (AСУ) установить ее полностью удаленно из Великобритании.

Система, установленная испанской компанией ZIV Automation для высвобождения достаточной мощности сети для подключения солнечной электростанции мощностью 30 МВт, была разработана, испытана и введена в эксплуатацию британским подразделением компании.

ZIV, который принадлежит саудовской компании Alfanar, занимающейся электроснабжением, был уполномочен обеспечить подключение солнечной фермы Desert Solar Power One к Центральной энергетической системе, самой обширной из пяти секций электрической сети Монголии.

Проект солнечной энергии, построенный компанией Monhorus LLC, занимающейся проектированием, закупками и строительством (EPC) в Сайншанде, аймака Дорноговь, получил возможность подключиться к сети перед запланированным расширением сети Центральной энергосистемы с 220 км новых линий электропередачи.

Система AСУ интеллектуальной сети, разработанная ZIV Automation, управляет сетью таким образом, чтобы солнечная ферма мощностью 30 МВт могла генерировать на полную мощность, за исключением случаев, когда сеть приближается к мощности во время пиков спроса, когда производство солнечной энергии может быть сокращено.

EPC-компания Monhorus — это совместное предприятие, созданное местным установщиком дизельных генераторов Monhorus International и польским партнером Horus Energia.

ZIV Automation сообщает, что Центральная энергетическая система Монголии имеет пиковую потребность в 1,2 ГВт, а генерирующие мощности включают 90 МВт солнечных и 155 МВт ветряных электростанций. Неясно, входит ли проект Desert Solar Power One в эти 90 МВт мощности по выработке солнечной энергии.

Английская компания UB Grid Consultancy Ltd выступила консультантом по проекту ZIV Automation.

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