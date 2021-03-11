Монголия со средним уровнем дохода оказалась в дефиците финансирования COVID-19

CentralAsia (MNG) - Меры по борьбе с COVID-19 в Монголии были одними из самых успешных в мире. В стране с населением 3,3 миллиона человек зарегистрировано около 3500 случаев заражения коронавирусом и только четыре случая смерти.

Даваадорж Рэндоо, возглавляющий Департамент по надзору за общественным здравоохранением и чрезвычайным ситуациям страны и эпидемиолог из Национального центра общественного здравоохранения в Улан-Баторе, сказал Devex, что он доверяет политике универсального ношения масок и готовности правительства заблокировать намек на всплеск передачи инфекции.

Но за успех Монголии пришлось заплатить. Ее ориентированная на экспорт экономика застопорилась, и правительство было вынуждено брать долги. Даваадорж Рэндоо сказал, что правительство сейчас движется к открытию экономики, сохраняя при этом низкую передачу. Вакцины облегчили бы достижение этого баланса, но маловероятно, что в ближайшее время они появятся в каком-либо масштабе, близком к необходимому.

Монголия — не единичный случай. Страны со средним уровнем дохода от Грузии до Белиза оказались в безумной тиске, не имея возможности позволить себе двусторонние сделки с производителями вакцин, которые подпитывали массовые кампании иммунизации в Соединенных Штатах и Соединенном Королевстве, но игнорировались активистами и участниками процесса развития, отчаянно пытающимися доставлять вакцины странам с низкими доходами. В борьбе за вакцинацию эксперты из стран со средним уровнем дохода опасаются, что их страны рискуют остаться позади.

Страны с высоким уровнем доходов доминировали в начале иммунизации. Из первых 128 миллионов введенных доз три четверти получили люди, живущие всего в 10 странах. В совокупности эти страны представляют 60% мирового валового внутреннего продукта.

«Это будут страны со средним уровнем дохода, у которых нет денег на то, чтобы сделать хорошие договоренности, и без возможности получить дополнительную помощь, будь то от доноров или из других стран», - говорит Флоренсия Луна, главный исследователь Национального совета по научно-техническим исследованиям Аргентины.

«Немногие из богатых стран действительно выполнили взятые на себя обязательства по обеспечению глобальной справедливости по отношению к остальному миру», - сказала Рут Фаден, основательница Института биоэтики Джона Хопкинса Бермана. «Они фактически мешали и, в некоторых случаях, преследовали национальное преимущество за счет COVAX», - сказала она, имея в виду глобальный механизм, направленный на обеспечение равного доступа к вакцинам. Тем не менее, COVAX смог начать распространение в прошлом месяце. Фейден надеется, что это поможет исправить дисбаланс прививки. Но поскольку COVAX гарантирует только дозу, достаточную для иммунизации 20% населения каждой страны-члена, Флоренсия Луна предупредила, что неравенство в доступе, похоже, обязательно сохранится.

Согласно исследованию, опубликованному в середине февраля инициативой Think Global Health Совета по международным отношениям, в странах со средним уровнем дохода наблюдается почти половина всех случаев COVID-19 во всем мире, но в них введено лишь около трети глобальных доз вакцины. Несоответствие становится еще более резким, если вычеркнуть из уравнения Китай, страну с уровнем дохода выше среднего: в остальных странах со средним уровнем дохода по-прежнему отражается почти половина всех глобальных инфекций, но на них было введено чуть более 17% всех доз.

Для сравнения, в странах с низким уровнем дохода зарегистрировано около 0,5% зарегистрированных случаев, хотя вакцинация практически отсутствует.

Специалисты по этике говорят, что сейчас цель состоит в том, чтобы переориентировать внимание на то, как новые или существующие механизмы, начиная с COVAX, могут этично распределять то, что доступно.

Девяносто две страны с низким уровнем дохода и уровнем дохода среднего, включая Монголию, имели право на получение бесплатных вакцин благодаря предварительному рыночному обязательству COVAX или AMC. Однако тот факт, что другие страны со средним уровнем дохода не соответствуют требованиям, не означает, что правительства, такие как страны Южной Африки, Гватемалы и Армении, в состоянии полностью профинансировать свои собственные ответные меры.

В Монголии правительство смогло начать иммунизацию с помощью 150 000 доз вакцины, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом, которые оно получило от Института сыворотки Индии, и страна планирует получить еще почти 140 000 доз вакцины через COVAX до начала конец мая. Это все еще оставляет далеко позади 2 миллиона человек, которые, по словам Даваадорж Рэндоо, правительство планирует вакцинировать.

Монголия сейчас собирается закупить оставшиеся дозы, вероятно, у России, Китая и Индии, хотя Ренду сказал, что большая часть населения не доверяет двум последним. Для этого он будет частично полагаться на новое финансирование Всемирного банка в размере 50,7 млн долларов. Согласно кредитным документам, хотя агентства по развитию выразили заинтересованность в поддержке Монголии, никаких соглашений официально оформлено не было.

автор: Эндрю Грин — корреспондент Devex из Берлина

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