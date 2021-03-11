Япония пожертвует вакцины в Монголию для 1,3 миллиона человек

CentralAsia (MNG) - Грант правительства Японии будет использован для передачи вакцин 1,3 миллиона человек в Монголии.

Вчера в Министерстве иностранных дел Монголии состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании (МоВ) по проекту наращивания потенциала в области борьбы с пандемией и чрезвычайным положением в области общественного здравоохранения в Монголии, который будет реализован в Монголии через Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ).

Проект по наращиванию потенциала в области COVID-19 и созданию потенциала в области здравоохранения в чрезвычайных ситуациях на сумму 21,5 миллиона долларов США был реализован в два этапа, при этом 1,3 миллиона человек получат необходимую вакцину от правительства Японии через Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ). И поставка оборудования для формирования «холодовой цепи» вакцин.

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Н.Анхбаяр поблагодарил за всестороннюю и практическую поддержку, оказанную во время пандемии COVID-19 стратегическому партнеру, правительству Японии, третьего соседа Монголии, которое сотрудничает на двусторонней и многосторонней основе для обеспечения Монголия с льготными кредитами, укрепление системы здравоохранения, поставка необходимого оборудования.

Этот совместный проект правительства Японии и Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) будет направлен на скорейшую доставку вакцины в Монголию и иммунизацию населения.

Н.Анхбаяр также упомянул, что в дополнение к проекту правительство Японии является одним из основных доноров международной программы Covax, которая поддерживает вакцинацию 20 процентов населения Монголии.

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