Выходит на свободу няня Гюльчехра Бобокулова из Узбекистана, отрезавшая в Москве ребёнку голову

CentralAsia (UZ) - Спустя пять лет после кровавой резни в СМИ появились сообщения о том, что Гюльчехра Бобокулова может выйти на свободу. Врачи уверены, что их пациентка неопасна, а общественники голосуют за строгий контроль, передает 360tv.ru.

По информации «Московского комсомольца», бывшая няня находится в специальной психиатрической лечебнице в Казани. Отец женщины умер, старший сын уехал на заработки, а младший вместе с матерью Гюльчехры ждет, когда поступит бумага о депортации Бобокуловой.

Скорее всего, после выписки Гюльчехра Бобокулова будет депортирована в Узбекистан. Однако тут могут возникнуть некоторые нюансы, рассказал в беседе с «360» ответственный секретарь ОНК Москвы, вице-президент Российского подразделения Международного Комитета Защиты Прав Иван Мельников.

«Есть все причины для депортации. Согласно нормативной базе, Бобокулову прикрепят к психоневрологическому диспансеру, потом теоретически должны будут направить в Многофункциональный миграционный центр, а уже оттуда она должна быть выдворена в Узбекистан», — пояснил эксперт.

Но бывает, что в этом центре граждане сидят по несколько лет. Причины разные: нет дела родне, ждут какие-то документов. А по закону, если человек находится в центре более двух лет, его могут просто выпустить.

«Люди совершают тяжкие преступления под каким-то давлением, влиянием внешних факторов. Например, одна из сестер Хачатурян признана невменяемой в результате длительного насилия, которое к ней применялось. В случае с Бобокуловой ситуация в другом — человек может быть крайне опасен для общества в целом», — отметил Иван Мельников.

По мнению ответственного секретаря ОНК, прежде чем выпускать убийцу ребенка, должна пройти не одна медкомиссия. Ведь цена ошибки в таком случае может быть крайне высокой. Нужен строгий надзор, возможно, вроде GPS-трекера или другого отслеживающего устройства. Выход на свободу Бобокуловой — повод задуматься о мерах предосторожности.

Адвокат Игорь Ким подтвердил «360», что Бобокулова после принудительного психиатрического лечения должна быть депортирована, как гражданка другого государства, в связи с тем, что было нарушено миграционное законодательство Российской Федерации.

«Нельзя говорить, что убийца ушла от уголовной ответственности. Бобокулова совершила ряд преступлений: убийство несовершеннолетнего, поджог и ложное сообщение о взрыве. Женщина была направлена на принудительное лечение, это не привычная больница, а та же тюрьма, только с определенными процедурами», — отметил юрист.

Игорь Ким также уточнил, что, хотя гражданский иск в суде не стали рассматривать, материальные убытки, которые понесла семья и хозяйка сгоревшей квартиры, покрыты сбором средств в мечетях и интернете.

Утром 29 февраля 2016 года няня Гюльчехра Бобокулова, приехавшая в Москву на заработки из Узбекистана, убила свою подопечную — четырехлетнюю девочку-инвалида. Она отрезала голову ребенку, подожгла квартиру и отправилась на такси к станции метро «Октябрьское Поле».

Там няню с головой ребенка и задержали. До суда Бобокулова находилась под арестом и по-разному объясняла свои действия: ненавистью к демократии, местью Владимиру Путину и даже приказом Аллаха. Позже множественность мотивов объяснила психиатрическая экспертиза в Институте судебной психиатрии имени В. П. Сербского.

Медики констатировали у Гюльчехры Бобокуловой психиатрическое заболевание, вследствие чего ее признали невменяемой. Няню-убийцу отправили на принудительное лечение. За прошедшие пять лет у больной наметился заметный прогресс, ее на днях собираются выпустить на свободу, написал «Блокнот».

Как выяснилось, у Бобокуловой и раньше были проблемы с психическим здоровьем, писала «Газета.ru», — диагноз был поставлен еще в 1999 году. Самаркандский областной психоневрологический диспансер подтвердил РИА «Новости», что с 2003 года Гюльчехра Бобокулова состояла у них на учете с диагнозом «острое шизофреническое расстройство».

У нее регулярно отмечались отклонения в психике с потерей контроля над своими действиями. Даже родные подтвердили склонность Бобокуловой к агрессии. «Московский комсомолец» утверждал, что она была известна в родном селе как сумасшедшая, из-за этого ее бросил муж и у нее не получалось найти работу.

Приехав на заработки в Россию, Бобокулова никому не рассказывала о своем диагнозе. Поначалу перебирала лук на овощебазе, потом продавала фрукты и овощи на рынке, позднее устроилась няней в семью, которая и порекомендовала Бобокулову родителям убитой девочки.