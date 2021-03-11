На утро 11 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 752 человек
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 752 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 197;
- город Нур-Султан - 94;
- Западно-Казахстанская область - 74;
- Карагандинская область - 62;
- Павлодарская область - 53;
- Акмолинская область - 52;
- Костанайская область - 50;
- Алматинская область - 45;
- Атырауская область - 33;
- Северо-Казахстанская область - 19;
- Восточно-Казахстанская область - 18;
- город Шымкент - 18;
- Жамбылская область - 17;
- Актюбинская область - 14;
- Мангистауская область - 4;
- Кызылординская область - 1;
- Туркестанская область - 1.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 220 770 случаев коронавируса.
Коронавирус в Казахстане
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