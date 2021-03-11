На утро 11 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 752 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 752 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 197;

- город Нур-Султан - 94;

- Западно-Казахстанская область - 74;

- Карагандинская область - 62;

- Павлодарская область - 53;

- Акмолинская область - 52;

- Костанайская область - 50;

- Алматинская область - 45;

- Атырауская область - 33;

- Северо-Казахстанская область - 19;

- Восточно-Казахстанская область - 18;

- город Шымкент - 18;

- Жамбылская область - 17;

- Актюбинская область - 14;

- Мангистауская область - 4;

- Кызылординская область - 1;

- Туркестанская область - 1.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 220 770 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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