В Монголии за сутки коронавирус выявили у 80 человек

CentralAsia (MNG) - За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Монголии выросло на 80 человек. Об этом сегодня, 11 марта, сообщили Минздраве страны.

По словам заместителя директора НИЦИЗ Э.Тэмуулэн, в масштабах страны было проведено 21 585 ПЦР-тестов, и все новые случаи локальной передачи были выявлены в Улан-Баторе.

По состоянию на 11 марта количество зарегистрированных случаев коронавируса в Монголии составляет 3561 человек (+80), общее количество выздоровевших достигло 2847 (+50) человек.

В настоящее время в Монголии лечение проходят 697 человек с коронавирусной инфекцией, из них два пациента находятся в критическом состоянии, у 6 — состояние тяжелое, а у оставшихся пациентов болезнь протекает в легкой форме.

Коронавирус в Монголии

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