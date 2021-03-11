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  11 марта 2021
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Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане превысило 204 тысяч
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 662 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 204 129 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 24 195;

- Алматы - 23 973;

- Восточно-Казахстанская область - 20 303;

- Павлодарская область - 17 707;

- Атырауская область - 16 955;

- Карагандинская область - 14 631;

- Акмолинская область - 13 293;

- Северо-Казахстанская область - 12 433;

- Костанайская область - 11 565;

- Западно-Казахстанская область - 11 269;

- Алматинская область - 10 233;

- Жамбылская область - 5801;

- Шымкент - 5622;

- Туркестанская область - 4216;

- Актюбинская область - 4183;

- Мангистауская область - 3961;

- Кызылординская область - 3789.

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