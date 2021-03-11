Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане превысило 204 тысяч
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 662 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 204 129 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 24 195;
- Алматы - 23 973;
- Восточно-Казахстанская область - 20 303;
- Павлодарская область - 17 707;
- Атырауская область - 16 955;
- Карагандинская область - 14 631;
- Акмолинская область - 13 293;
- Северо-Казахстанская область - 12 433;
- Костанайская область - 11 565;
- Западно-Казахстанская область - 11 269;
- Алматинская область - 10 233;
- Жамбылская область - 5801;
- Шымкент - 5622;
- Туркестанская область - 4216;
- Актюбинская область - 4183;
- Мангистауская область - 3961;
- Кызылординская область - 3789.
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