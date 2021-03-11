Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане превысило 204 тысяч

Казахстан, общество

9:31, 11 марта 2021

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// АКИpress CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 662 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 204 129 человек, передает оперативный штаб. В разрезе регионов: - Нур-Султан - 24 195; - Алматы - 23 973; - Восточно-Казахстанская область - 20 303; - Павлодарская область - 17 707; - Атырауская область - 16 955; - Карагандинская область - 14 631; - Акмолинская область - 13 293; - Северо-Казахстанская область - 12 433; - Костанайская область - 11 565; - Западно-Казахстанская область - 11 269; - Алматинская область - 10 233; - Жамбылская область - 5801; - Шымкент - 5622; - Туркестанская область - 4216; - Актюбинская область - 4183; - Мангистауская область - 3961; - Кызылординская область - 3789. Коронавирус в Казахстане Карта распространения