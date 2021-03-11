В Узбекистане опровергли сообщения о возобновлении хаджа

CentralAsia (UZ) - Сообщения, распространившиеся в социальных сетях о том, что «священное паломничество в хадж официально разрешено и те, кто хочет совершить хадж, должны быть вакцинированы от коронавируса», и другие подобные посты не имеют официального основания.

Комитет по делам религий при Кабинете министров Узбекистана заявил 10 марта, что правительство Саудовской Аравии не объявило официального решения об организации хаджа и умры.

Сообщения о том, что люди, вакцинированные против коронавируса, могут совершать хадж, основаны на интервью с министром здравоохранения Саудовской Аравии, в котором он сказал: «Основным условием приема паломников во время сезона хаджа является вакцинация от COVID-19».

В официальном заявлении говорится, что Комитет по делам религий поддерживает регулярные контакты с саудовскими официальными лицами и атташе по вопросам хаджа и умры по этому вопросу. Между тем Саудовская Аравия официально не объявила о том, что будет разрешено совершить хадж при определенных условиях.

«Соответствующая информация, касающаяся хаджа и умры, будет опубликована на официальном сайте Комитета по делам религий и на странице в социальных сетях», - говорится в заявлении.