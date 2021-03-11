HRW призвала защитить права лесбиянок, геев и трансгендеров в проекте нового Уголовного кодекса Узбекистана

CentralAsia (UZ) - «После того, как президент Мирзиеев в своем выступлении перед Советом по правам человека пообещал, что проблема прав человека должна быть в центре реформ, все внимание сосредоточено на Узбекистане», - заявила правозащитная организация Хьюман Райтс Вотч (HRW).

Хьюман Райтс Вотч призвала законодателей Узбекистана изменить разделы Уголовного кодекса, препятствующие демократическим свободам. По мнению организации, эти аспекты недостаточно учтены в новом проекте кодекса.

В заявлении, опубликованном 10 марта, HRW отметило, что «новый Уголовный кодекс должен полностью соответствовать международным договорам о правах человека, подписанным Ташкентом».

В прошлом месяце Генеральная прокуратура Узбекистана обнародовала новый проект Уголовного кодекса для общественного обсуждения, которое продлилось до 9 марта. После этого законопроект должен был быть рассмотрен депутатами.

HRW сообщила, что, хотя в законопроект были внесены некоторые умеренно положительные изменения, «сохранен ряд веществ, нарушающих свободу слова, демонстраций и религиозную свободу».

По данным организации, в некоторых частях проекта «есть недостатки в защите женщин, жертв пыток, лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, права которых признаны международным правом».

«После обещания президента Мирзиеева в Совете по правам человека поставить права человека в центр реформ, все взоры прикованы к Узбекистану, - сказала исследователь HRW по Центральной Азии Мира Риттман.

«Сейчас не время ошибаться, а воплощать в жизнь слова президента и убрать все оскорбительные статьи из проекта Уголовного кодекса», - добавила она.

HRW призвала узбекских законодателей подать проект кодекса в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианскую комиссию), чтобы проверить его соответствие международным стандартам в области прав человека. Организация также призвала международных партнеров Ташкента призвать узбекских официальных лиц полностью соблюдать международные обязательства Узбекистана в области прав человека в соответствии с новым кодексом.

«Партнерам Узбекистана необходимо оказать давление на Генеральную прокуратуру и парламент, чтобы они воспользовались этой возможностью и усовершенствовали Уголовный кодекс», - отметила Риттман.