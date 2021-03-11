В Узбекистане за сутки выявили 79 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - За сутки, 10 марта, количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 80347 (+79).

По данным Минздрава страны, случаи новых заболеваний выявлены в Андижанской (+2), Ферганской (+1), Ташкентской областях (+5), а также в городе Ташкенте (+71).

Всего выздоровели 79051 (+57) человек, показатель выздоровления составил 99%.

Из 674 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 148 находятся в тяжёлом состоянии и 27 - в крайне тяжёлом.

Днём ранее в стране было выявлено 21 новый случай. Как видно из данных Минздрава, наибольшее число новых случаев по-прежнему наблюдается в столице страны.



