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  11 марта 2021
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Узбекистан получит 660 тыс. доз вакцины AstraZeneca в рамках COVAX

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан получит первую партию вакцин AstraZeneca в рамках инициативы COVAX 15−20 марта. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения, начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев, передает Кун.уз.

По его словам, на следующем этапе будут вестись закупки российской вакцины «Спутник в» в количестве 1 млн доз.

«В настоящее время представленный договор по покупке вакцины находится на рассмотрении российской стороны. В марте планируется завезти 1 млн доз вакцины ZF-UZ-VAC 2001, соавтором которой является Узбекистан», - сказал он.

Отмечается, что в Узбекистане проведена вся подготовка к началу вакцинации. В исправном состоянии находятся специальные склады и автомобили для хранения привезенных вакцин, мобильные бригады и прививочные пункты для участия в процессе вакцинации.

На закупку специальных шприцов для вакцинации выделено 6 млрд сумов (более 571 тыс долларов). К вакцинации населения готовятся свыше 10 тыс. вакцинаторов, патронажных медсестер, а также свыше 33 тыс. врачей.

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