Президент Туркменистана подарил чемпионке мира Юлдуз Джумабаевой внедорожник, а её тренеру трёхкомнатную квартиру

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вручил туркменской штангистке Юлдуз Джумабаевой золотую медаль чемпионки мира по тяжелой атлетике 2018 года в категории до 45 килограммов.

Церемония награждения прошла в комплексе единоборств Олимпийского городка Ашхабада, сообщили местные СМИ.

Ранее Международная федерация тяжелой атлетики объявила туркменскую спортсменку Юлдуз Джумабаеву победительницей чемпионата мира 2018 года, прошедшего в Ашхабаде.

Из-за нарушения антидопинговых правил со стороны таиландской спортсменки Тхуня Сукхароен, завоевавшей золотую медаль на этом первенстве и лишения ее спортивной квалификации, Федерация провела перераспределение медалей. Согласно пересмотренным результатам Юлдуз Джумабаева была объявлена обладателем золотой медали, набрав в сумме двоеборья 179 килограммов (104 кг и 75 кг).

От имени президента Туркменистана чемпионке вручили премиальный внедорожник Lexus 570 Sport Plus.

Её тренеру - Меретгулы Сяхетмырадову- от имени президента вручили трёхкомнатную квартиру на первом этаже дома в Олимпийском городке Ашхабада подарил. Указом президента Туркменистана ему также вручена медаль «За любовь к Отечеству», сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.