Президент Кыргызстана с государственным визитом вылетел в Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Президент Садыр Жапаров 11 марта с государственным визитом вылетел в Узбекистан.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, в рамках визита Жапаров проведет двусторонние переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым, а также встретится с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой, спикером законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым и премьер-министром Абдуллой Ариповым.

В рамках визита также планируется проведение кыргызско-узбекского бизнес-форума.

Сопровождают Жапарова 20 чиновников, среди которых министр иностранных дел Руслан Казакбаев, вице-премьер-министр Улукбек Кармышаков, заведующий отделом внешней политики аппарата президента Дастан Дюшекеев, посол Кыргызстана в Узбекистане Ибрагим Джунусов, ряд министров и руководителей ведомств и один депутат парламента.

Ранее сообщалось, что визит Жапарова в Узбекистан запланирован на 11-12 марта, после которого президент также планирует посетить Таджикистан, Туркменистан и Китай. Даты этих визитов пока не сообщались.

Президент Кыргызстана 2-3 марта посетил с государственным визитом Казахстан. В ходе двухдневного визита Жапаров встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым, первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, председателем Мажилиса парламента Нурланом Нигматулиным и премьер-министром страны Аскаром Маминым.