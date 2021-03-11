Узбекистан намерен использовать морские порты Пакистана

Министр Абдулазиз Камилов

CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, прибывший в Исламабад с рабочим визитом, 10 марта встретился в премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

В ходе переговоров обсуждены ключевые аспекты двусторонней повестки, перспективные направления дальнейшего развития узбекско-пакистанских отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах.

Отдельное внимание уделено региональным вопросам, прежде всего обеспечению мира и стабильности на афганской земле.

В данном контексте состоялся обмен мнениями по взаимодействию в реализации инфраструктурных проектов для содействия восстановлению экономики Афганистана, важнейшим из которых является железнодорожное сообщение «Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар». Это позволит получить доступ к пакистанским морским портам Карачи и Гвадар для увеличения объемов взаимной торговли как между Узбекистаном и Пакистаном, так и Центральной и Южной Азией.