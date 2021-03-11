В Узбекистане с 1 апреля малоимущие граждане смогут учиться на права бесплатно
- Узбекистан, общество
- 14:59, 11 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - С 1 апреля текущего года в Узбекистане определенным категориям граждан будет предоставлена возможность обучения на получение водительских прав категорий В и С.
Об этом сообщили в ходе мероприятия с участием руководителей организации содействия обороне «Ватанпарвар» и Агентства по делам молодежи.
Согласно подписанному меморандуму о сотрудничестве между организацией «Ватанпарвар» и Агентства по делам молодежи, молодые люди из малообеспеченных семей смогут бесплатно учиться на права.
Меморандум вступит в действие с 1 апреля. Он будет предусматривать бесплатное обучение на водителей категории "ВС" в автошколах "Ватанпарвар".