В Узбекистане с 1 апреля малоимущие граждане смогут учиться на права бесплатно

CentralAsia (UZ) - С 1 апреля текущего года в Узбекистане определенным категориям граждан будет предоставлена возможность обучения на получение водительских прав категорий В и С.

Об этом сообщили в ходе мероприятия с участием руководителей организации содействия обороне «Ватанпарвар» и Агентства по делам молодежи.

Согласно подписанному меморандуму о сотрудничестве между организацией «Ватанпарвар» и Агентства по делам молодежи, молодые люди из малообеспеченных семей смогут бесплатно учиться на права.

Меморандум вступит в действие с 1 апреля. Он будет предусматривать бесплатное обучение на водителей категории "ВС" в автошколах "Ватанпарвар".