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  11 марта 2021
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В Узбекистане с 1 апреля малоимущие граждане смогут учиться на права бесплатно

CentralAsia (UZ) -  С 1 апреля текущего года в Узбекистане определенным категориям граждан будет предоставлена возможность обучения на получение водительских прав категорий В и С.

Об этом сообщили в ходе мероприятия с участием руководителей организации содействия обороне «Ватанпарвар» и Агентства по делам молодежи.

Согласно подписанному меморандуму о сотрудничестве между организацией «Ватанпарвар» и Агентства по делам молодежи, молодые люди из малообеспеченных семей смогут бесплатно учиться на права.

Меморандум вступит в действие с 1 апреля. Он будет предусматривать бесплатное обучение на водителей категории "ВС" в автошколах "Ватанпарвар".

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