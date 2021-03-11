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  11 марта 2021
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В Туркменистане с 15 марта начнут вакцинировать учителей от COVID-19

CentralAsia (TM) -  В регионах Туркменистана учителей начали готовить к вакцинации от COVID-19. Как сообщают источники turkmen.news в Дашогузском велаяте, прививки педагогам будут делать с 15 марта до конца месяца.

Указанный период частично совпадает со временем весенних каникул, которые длятся с 21 марта до 1 апреля (в 2020 году из-за эпидемии COVID-19 каникулы были продлены до 6 апреля). По информации источников, прививать учителей, скорее всего, будут китайской вакциной.

Ранее сообщалось о вакцинации медиков в Ашхабаде. 4 марта радио «Азатлык» стало известно, что к прививкам готовят работников медучреждений в регионах, а также ашхабадских пенсионеров. Источники «Хроники Туркменистана» заявляют о вакцинации командного состава армии в Ашхабаде, а также членов семей офицеров.

Официальные отчеты о ходе вакцинации не публикуются. Государственные СМИ писали лишь о регистрации двух российских вакцин — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». А 6 марта китайское телевидение сообщило о поставке в Туркменистан партии китайской вакцины. Туркменские СМИ это событие не освещали.

По официальной версии, Туркменистан попал в число примерно десяти стран мира, в которые не проник COVID-19. Тем не менее, в стране действовали жесткие санитарные меры (например, с июля было закрыто транспортное сообщение между регионами). Лишь сейчас, в марте, ограничения начинают постепенно отменять.

В независимые СМИ поступило большое количество информации о гражданах Туркменистана, болевших COVID-19 и умерших от него.

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