В Ташкенте проходит кыргызско-узбекский бизнес-форум

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 11 марта, в Ташкенте проходит кыргызско-узбекский бизнес-форум при участии вице-премьер-министра — министра экономики и финансов Кыргызстана Улукбека Кармышакова и заместителя премьер-министра Узбекистана — министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова.

Целью встречи является информирование участников об экономических реформах, экспортных и инвестиционных возможностях, укрепление и развитие двусторонних торгово-экономических отношений, а также содействие в установлении деловых связей между предпринимателями двух стран по вопросам, представляющим взаимный интерес.

С кыргызской стороны принимают участие более 100 представителей бизнеса.

Данное мероприятие актуально на сегодняшний день, ввиду значимости дальнейшего укрепления торгово-экономических отношений, в том числе налаживание бизнес-контактов между предпринимателями Кыргызской Республики и Республики Узбекистан, с акцентом на реализацию совместных инвестиционных проектов и создание совместных предприятий, продвижение экспорта отечественной продукции.

