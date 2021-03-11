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  11 марта 2021
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Центральный банк Узбекистана сохранил основную ставку без изменений - 14%

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане принято решение оставить основную ставку без изменений на уровне 14% годовых, сообщила пресс-служба Центробанка.

В Ташкенте 11 марта прошло очередное заседание Правления Центрального банка Республики Узбекистан. На заседании Правления было принято решение оставить основную ставку без изменений, на уровне 14% годовых.

Последний раз ставка менялась в сентябре 2020 года. Решение было обусловлено усилением предпосылок к дальнейшему замедлению прогнозной динамики инфляции, необходимостью сохранения умеренно-положительных реальных процентных ставок в экономике, а также достижения баланса между целью по инфляции и поддержанием экономической активности в условиях пандемии.

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