Центральный банк Узбекистана сохранил основную ставку без изменений - 14%

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане принято решение оставить основную ставку без изменений на уровне 14% годовых, сообщила пресс-служба Центробанка.



В Ташкенте 11 марта прошло очередное заседание Правления Центрального банка Республики Узбекистан. На заседании Правления было принято решение оставить основную ставку без изменений, на уровне 14% годовых.

Последний раз ставка менялась в сентябре 2020 года. Решение было обусловлено усилением предпосылок к дальнейшему замедлению прогнозной динамики инфляции, необходимостью сохранения умеренно-положительных реальных процентных ставок в экономике, а также достижения баланса между целью по инфляции и поддержанием экономической активности в условиях пандемии.