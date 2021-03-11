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  11 марта 2021
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В Узбекистане 13 марта пройдёт всенародный хашар

CentralAsia (UZ) -  13 марта по всей территории Узбекистана будет проведен всенародный благотворительный хашар благоустройства и озеленения. Это утверждено соответствующим распоряжением правительства.

как отмечается в документе, к участию в хашаре запрещено привлекать в принудительном порядке. Хашар проводится в целях подготовки к достойному празднованию всенародного праздника «Навруз», повышения взаимного великодушия и солидарности, благоустройства и озеленения махаллей и населенных пунктов.

Под девизом «Мой подарок махалле — 30 деревьев» пройдёт посадка саженцев цветов, фруктовых и декоративных деревьев, побелка и формовка деревьев во всех районах и махаллях.

Запланировано проведение и других видов общественных работ по благоустройству, однако при этом строго запрещено привлекать участников хашара к ремонтным, строительным и сельхозработам.

Запрещено проводить работы на автомагистралях, дорогах с оживлённым автомобильным движением, водоёмах, строительных площадках, крышах зданий и сооружений, опасных производственных объектах, а также в других местах, где жизнь или здоровье участников хашара могут подвергаться опасности.

В 2018 году 14 марта в хашаре во время уборки трассы в Самарканде погибла молодая учительница Диана Еникеева. Переходившую дорогу Диану, которой было всего 23 года, сбил грузовик КамАЗ. Как сообщалось, на работе учительницы это оформили как "несчастный случай" на производстве.

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