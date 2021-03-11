[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России бродячая собака напала на детей (видео)

CentralAsia (CA) -  Правоохранительные органы в Новосибирске организовали проверку после появления в соцсетях и СМИ видео, в котором снято нападение бродячей собаки на ребенка, сообщает следственное управление СК РФ.

На видео, снятом на видеорегистратор, собака треплет за одежду маленького мальчика, которому пытается помочь девочка. Детей спасли взрослые, которые выбежали из проезжавшей машины, передает РИА Новости.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлено сообщение о том, что на улице Механическая в Первомайском районе Новосибирска бродячая собака напала на ребенка и покусала его. По данному сообщению следственными органами СК РФ по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки", - говорится в сообщении российского ведомства.

print
  • В Узбекистане мужчина похитил девушку, принуждая выйти за него замуж
  • Монголка назначена судьей Олимпийских игр в Токио по тяжелой атлетике
  • Cтудента из Узбекистана выдворяют из Казани после задержания на митинге за Навального


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com