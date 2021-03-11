В России бродячая собака напала на детей (видео)

CentralAsia (CA) - Правоохранительные органы в Новосибирске организовали проверку после появления в соцсетях и СМИ видео, в котором снято нападение бродячей собаки на ребенка, сообщает следственное управление СК РФ.

На видео, снятом на видеорегистратор, собака треплет за одежду маленького мальчика, которому пытается помочь девочка. Детей спасли взрослые, которые выбежали из проезжавшей машины, передает РИА Новости.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлено сообщение о том, что на улице Механическая в Первомайском районе Новосибирска бродячая собака напала на ребенка и покусала его. По данному сообщению следственными органами СК РФ по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки", - говорится в сообщении российского ведомства.

