В Ташкенте прошли переговоры президентов Узбекистана и Кыргызстана

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте, в резиденции Куксарай, состоялась церемония официальной встречи глав двух государств, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев искренне поприветствовал президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Прошли переговоры президентов в узком формате. Стороны обсудили вопросы укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, расширения многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Кыргызстаном.