В Ташкенте прошли переговоры президентов Узбекистана и Кыргызстана
- Узбекистан, политика
- 21:18, 11 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - В Ташкенте, в резиденции Куксарай, состоялась церемония официальной встречи глав двух государств, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев искренне поприветствовал президента Кыргызстана Садыра Жапарова.
Прошли переговоры президентов в узком формате. Стороны обсудили вопросы укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, расширения многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Кыргызстаном.