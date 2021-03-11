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  12 марта 2021
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В Ташкенте прошли переговоры президентов Узбекистана и Кыргызстана

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте, в резиденции Куксарай, состоялась церемония официальной встречи глав двух государств, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев искренне поприветствовал президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Прошли переговоры президентов в узком формате. Стороны обсудили вопросы укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, расширения многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Кыргызстаном.

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